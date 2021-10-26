台灣線上零售業富邦媒(8454)momo受惠於萬聖節將至，近一個月零食銷售較去年同期成長50%，momo購物網亦自即日起至10月31日集結眾多品牌推出「萬聖節有糖吃」專區，火力全開搶攻萬聖節派對商機。

萬聖節慶祝活動逐年盛行，為滿足消費者琳瑯滿目的慶祝儀式感，各大零食品牌紛紛推出萬聖節限定的「特殊造型」包裝搶市，富邦媒旗下momo購物網分享，「不給糖，就搗蛋」為萬聖節的經典遊戲，帶動購物網近一個月零食銷售較去年同期成長50%。

鎖定年末萬聖節派對商機，momo即日起至10月31日集結眾多品牌推出「萬聖節有糖吃」專區，暢銷品牌如「旺旺」、「meiji明治」、「ACE」、「卡滋」、「哈瑞寶」、「Mr.mallo」、「松屋製果」等打造多款萬聖節限量造型糖果餅乾優惠88折起；還有momo《萬聖嘉年華》百款童裝只要169元起，消費滿2000元再送200momo幣。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月全公司合併營收約65.1億元，月減9.9%，年增31.24%，再創歷年同月新高，累計第3季合併營收為209.07億元，季減6.07%，年增34.17%，為歷年同期新高，累計1至9月合併營收615.27億元，年成長32.25%，突破600億元，創下歷年同期新高。