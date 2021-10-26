南二監收容人為普濟燈會彩繪燈籠。（南二監提供／劉秀芬台南傳真）

為提升監獄毒品收容人戒毒信心及動機，法務部矯正署台南第二監獄導入多元資源，最近與台南市府毒品危害防制中心、中華更生人藝術推廣協會合作，配合明年府城普濟燈會，教30名毒品收容人繪製燈籠，透過作品的展現，提升收容人自我價值感，也希望引發他們學畫興趣，學一技之長。

南二監表示，毒品收容人一直是占監獄的最大宗，也因為心癮難戒，造成反覆進出監所，這些藥癮者長期受到社會貼標籤及異樣眼光，最終又重蹈覆轍。

南二監除遵循矯正署頒定之七大面向處遇進行職涯及團體輔導等課程，更與鄰近大學社區合作，邀咖啡餐廳合辦咖啡美學教育課程，與台南藝術大學合辦素描、雕刻、詞曲創作等藝術治療課程，希望能讓收容人從中找到興趣，在出所後可有適切的生活目標。

南二監典獄長李進國表示，藝術的創作過程中，能獲得正向的紓壓管道，因此他到任後致力於藝術課程之推動，也希望能進而培養藥癮者一技之長，此次活動透過彩繪燈籠作品的展現，可強化毒品收容人的自信心，提升自我價值感。

李進國也特別感謝台南市毒品危害防制中心及中華更生人藝術推廣協會能協助辦理這樣有意義的活動，讓南二監30名毒品收容人有機會在服刑期間能透過彩繪燈籠與社區產生連結。這難得的活動，不僅是彩繪了一盞燈籠，更是在他們的心中點上一盞明亮的心燈，期望能照亮藥癮者未來的路，使戒癮賦歸的路更加踏實。