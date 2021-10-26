由於沒有一次性成本要支出，韓國現代汽車26日最新季報由虧轉盈。不過，晶片短缺問題還繼續存在，尚未有解。

現代汽車6到9月底的第3季，淨利為1.48兆韓元，約12.7億美元，而2020年同期為淨損1888億韓元。同時，營業利益也從2020年同期的3138.2億韓元，增至1.6兆韓元。

另外，上季營業額是從2020年的27.57兆韓元，增加4.7%至28.86兆韓元。統計2021年前9個月，淨利從2020年同期的7411.5億韓元，一舉揚升至4.99兆韓元。

現代汽車委婉解釋，2020年，為了售後品質維護以及其它服務項目，公司預留超過2兆韓元預備金。再加上部分金損計入當時第3季的財報內，因此才出現虧損。不過，2021年第3季並沒有這類的一次性準備金費用，故才有盈餘產生。

其實說穿了，就是現代的汽車引擎有瑕疵，需要召回大量車輛修復，所以才會在2020年第3季提列如此龐大的預備金。

現代指稱，自己的產品組合經過改造後，有利於第3季季報。儘管疫情方興未艾，市場對豪車品牌Genesis，以及現代的電動車需求還是有增無減。