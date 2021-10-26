IKKA-KY（2250）公告第三季自結損益，前三季稅前淨利為1.76億元，較去年同期成長105％，至於單季獲利則受到日本Toyota車廠減產影響，惟仍呈現獲利。

IKKA表示，根據這段時間之媒體報導及Toyota車廠公布之訊息，受到今年夏天東南亞疫情受Delta病毒肆虐，車用晶片短缺影響，Toyota車廠9月減產近50％，10月減產40％，也連帶對於IKKA-KY之營運造成影響；而隨著東南亞疫情趨緩，工廠產能陸續回復，雖仍受車用晶片缺貨影響，但Toyota車廠對於11月之生產，減產狀況已較前二個月大幅縮減，僅減產15％，並努力於12月起恢復正常生產，並預期年度汽車生產量僅較原計畫數減少3％。顯示Toyota車廠之缺料影響正在降低，整體營運將自谷底逐漸爬升。

IKKA的日系汽車零組件以Toyota產品為主力，因此這段時間受車廠減產影響，一階供應商（Tier 1）放慢拉貨速度，也連帶導致IKKA營收及獲利受到影響，但因最終消費者汽車需求訂單仍不斷成長，因此隨著11月減產範圍縮小的正面消息，預期IKKA的拉貨力道將會慢慢復甦，營運重新升溫。但由於車用晶片之缺料影響仍持續存在，因此IKKA也密切觀察整體情勢發展，彈性調整生產計劃，期待在年底前配合日系車廠的生產狀況，全面回復正常營運水準。