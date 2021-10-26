大陸商務部、中央網信辦、發展改革委今（26）日印發《十四五電子商務發展規劃》。《規劃》提出，預期到2025年電子商務交易額總規模達46兆元（人民幣，下同），全國網上零售額17兆元。

該《規劃》主要阐明「十四五」时期大陸电子商务发展方向和任务。根據發布的《規劃》內容，大陸固定寬頻家庭普及率達到96％，網民規模接近10億，網路普及率超過70％。電子商務交易額保持快速增長，2020年達到37.2兆元，比2015年增長70.8％；網上零售額達到11.8兆元，年均增速高達21.7％。

網路購物成為大陸居民消費重要管道，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率持續提升，帶動相關市場加快發展。快遞業務量從2015年206.7億件增至2020年833.6億件，非銀行支付網路支付交易金額從2015年49.5兆元增至2020年294.6兆元，均穩居全球首位。

大陸企業競爭力不斷增強，占據2020年電子商務企業全球市值前5名中的4席。新一代資訊技術加速發展，電子商務新業態新模式不斷湧現，社交電商、直播電商、生鮮電商產業鏈日趨完善。電子商務加速線上線下融合、產業鏈上下游融合、國內外市場融合發展。

大陸傳統零售企業數位化轉型加快，全國連鎖百強企業線上銷售規模占比達到23.3％。服務業數位化進程加快，線上展會、遠端辦公、電子簽約日益普及，線上餐飲、智慧家居、共用出行便利了居民生活。

農村電商暢通了工業品下鄉、農產品進城管道，農業數位化加速推進，2020年全國農村網路零售額達1.79兆元，是2015年的5.1倍。跨境電商蓬勃發展，2020年跨境電商零售進出口總額達1.69兆元。