最需要保障的經濟弱勢者，往往無力負擔保險費。台南市政府與中國人壽合作保額30萬元的微型保險，繼去年替全市1萬餘名低收入戶免費投保後，今年加碼擴大至中低收入戶，合計共有2萬6947人受惠，希望他們在遇到突發事故時，微型保險可以發揮「救急」的效果，成為弱勢者堅實的後盾。

市府社會局表示，從2020年8月起，該局爭取中國人壽的捐助，主動為全市年滿15歲至70歲列冊的1萬960名低收入戶民眾，免費投保微型保險；今年為擴大照顧弱勢，爭取中國人壽加碼捐助，並與財團法人朝興基金會合作，將全市列冊的中低收入戶1萬5987人納入微型保險，並從2021年11月1日起生效，合計共有2萬6947人受惠。

社會局長陳榮枝表示，透過市府、中國人壽與朝興基金會3方的公益合作，讓這些經濟弱勢的民眾，可以免費獲得為期1年的微型保險，一旦有弱勢民眾不幸因意外事故傷害、失能或身故時，即可獲得最高30萬元的理賠金，避免家庭再次陷入經濟困頓中。

中國人壽指出，弱勢家庭因備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，一旦家中主要負擔者發生意外事故，整個家庭很容易因此陷入經濟困境；然而，這些最需要保障的經濟弱勢者，卻往往無力負擔保險費，因此中壽從2014年起推動微型保險，並與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障給符合條件的民眾。

中國人壽還說，該公司的微型保險，無論受保障人數、保障金額均逐年持續成長，近幾年的成長率更超過40％，迄今累計服務全台超過7萬名民眾；同時，微型保險開辦至今，已有50個弱勢家庭在面臨困境時，因為有了微型保險，得以獲得最及時的經濟協助，減少突發事故對家庭經濟造成的衝擊。