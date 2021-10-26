海基會今（26日）舉行顧問會議，海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，中共六中全會將審議通過中共黨史上的第三份「歷史決議」，該決議將會確立中共總書記習近平主政時期的歷史定位，以及未來中國大陸整體發展路線。他指出，習近平上任後力推的反腐倡廉等一系列舉措，力道與幅度超越歷任領導人，因此，中國大陸在習近平繼續主政下，未來的發展走向，在六中全會即將舉行之際，值得各界加以關注。

會上，有海基會顧問提及，六中全會應該會順利通過第三份歷史決議案，意味著習近平一人專制時代的來臨，明年中共二十大，美國有期中選舉、中共的權力則是定於一尊，接下來，習近平為了短期內可以見到改革成效，不排除「矯正過去30年的發展路線」，改為向左的方向靠攏。

顧問表示，大陸近年來的改革，訴求是從「讓一部分人先富起來」，轉向追求「共同富裕」，「過去臺商享受超國民待遇的時代形同宣告結束」，建議臺商應該及早因應。

也有顧問認為，依據習近平過去9年執政所追求的理想推斷，習近平即將推出的「第三個歷史文件決議案」，應該不是為了否定過去30年鄧小平的路線，也不會重新走向極左的路線，而是要對鄧小平時期的第二個歷史決議做補強，要把鄧路線不足的，例如造成貧富不均等不公平現象加以導正，換言之，「習近平應該會把未來施政重點放在內政改革與發展之上」。

另有顧問提及，從近期中共相繼推出的重大改革政策脈絡分析，習近平對於中國大陸的整體發展，似乎懷抱著一份藍圖，例如：中國大陸的國家能源型態與全球發展趨勢如何接軌、中國大陸人民未來的生活情況如何可以提升到足以與各國匹配、與全球交往互動中如何保持中國己身的理念或價值等，這也是習近平上臺後常提及「不忘初心」的意涵，他希望一幅符合其理想的社會主義發展藍圖可以逐漸成形；簡言之，中國大陸正以自己的意識型態，抗衡西方思想。

海基會指出，習近平講求依法行政，凡事都希望有法律依據，尤其非常重視國際法的研究與運用，例如：孟晚舟事件，大陸就是從國際法角度切入，協助華為公司與美、加兩國打官司。未來應該會繼續循此道路發展，積極參與國際組織與活動，以便爭取在各層面的話語權或規則制定權。

海基會與會顧問認為，習近平顯示他相當有企圖在短時間內完成各項改革與整肅措施，惟操之過急，就需要付出相當大的社會轉型成本。例如，為了縮小貧富差距，禁止利用特權牟利，而用力壓制特定的網路產業和私有企業等作為，勢必削減經濟發展的誘因，極可能對未來的經濟發展產生嚴重不利影響。

顧問指出，從宏觀角度來看中共領導人，必須處理好改革、穩定和發展三者之間的關係。對習近平而言，最重要的是如何維持「三者之間的平衡」，即經濟穩定、社會穩定和政治穩定。中共二十大前，「維穩」對習近平的順利延任至關重要；民眾對於各種不公平現象特別有感，因此需有承諾有所改革，以對人民做出交代。發展更是各界所期待，過於激烈的改革必然引發對社會穩定的衝擊。因此，今後一段時期，習近平應該會致力於運用各種「宏觀調控」工具，結合經濟、行政和法律手段，解決不公現象以爭取民心，並維持改革的步伐，持續穩健發展。相較之下，對外關係和兩岸關係尋求改善與突破，則不是習近平當前需要急迫處理的議題。

詹志宏綜合顧問們的觀點表示，中國大陸未來國家走向，應該會在「改革、穩定和發展」三者之間繼續尋求動態平衡，以維持其政權穩固。中國大陸後續進展情況，對於中國大陸人民、對台商、對兩岸、乃至於全世界都會產生深遠的影響，值得大家繼續高度關注。