花旗台灣消金業務出售疑雲，董事長莫兆鴻今傍晚親上火線回應；莫兆鴻表示，現在與潛在買家洽談中，對於牽涉員工權益部分，莫兆鴻強調，與潛在買家確實簽訂商業契約，但只要不是惡意招攬、不牽涉機密文件者，潛在買家都可以雇用花旗員工，簡言之，一般員工轉職並不會受到影響。

莫兆鴻進一步解釋，與潛在買家簽訂的禁止招攬條款，首先，對第一輪買家已不適用，其次，對第二輪潛在買家，只要工作不涉及機密資料，員工轉職都不會有問題。

花旗自今年4月宣布退出台灣消金市場，外傳併購案預計10月底定案；莫兆鴻表示，目前才收到第2輪競標者資料，仍需要一些時間確定，因為要研究相關資料、與買家洽談，預計公開招標的結果還要一段時間才出爐；莫兆鴻表示，併購進度與花旗總部時間預訂表一致，強調沒有延遲，出售過程堪稱順利。

近期花旗在職員工頻頻爆料，去其他金融機構求職但未被錄取，是因為想買花旗消金的買家有簽署承諾書「不得招攬花旗內部員工」，莫兆鴻也一併說明，只要不會不當使用機密資料，潛在買家聘用花旗員工是沒有問題。