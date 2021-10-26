主要生產耐久型隔離、工業用不織布的新麗企業（9944）26日指出，應用在車材及過濾材等工業材產品比例提升。提供給NIKE、ADIDAS等全球品牌廠的隔離材及樹脂棉，深化複合及多功能供應鏈，預期，今年的營運可望創7年來的高峰。

新麗累計今年1～9月合併營收20.16億元，年成長12.38％。

在獲利上，新麗今年上半年在毛利較高的高質化產品出貨比例提升，營業淨利率達9.46％，比去年同期提升1.8個百分點。EPS 0.6元，是近7年同期高點。

新麗指出，全球品牌客戶對原料材質回收再利用的要求及標準逐年提高，公司近年來已積極朝減量化、再使用、再循環再努力。另外，多工段複合、多功能產品的高階製程，也持續進行深化。

新麗指出，在產品結構調整及高值化下，下半年的營運績效預期可望維持雙位數的成長。

除此之外，新麗杭州廠搬遷的處分利益，預計會在年底前入帳。