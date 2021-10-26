近期美國媒體接連透露美軍派遣特種部隊來台灣參與部隊訓練的消息，受到國際上與兩岸的關注。美媒指出，美陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」成員被廣泛派駐到世界各地協助訓練軍隊，其中第1特種作戰大隊專門負責印太地區。而派往台灣的特種部隊人員為求能掌握當地語言文化，通常會選擇台裔人員優先。

美國《商業內幕》（Business Insider）報導稱，自從1979年美國與中國建交後，美軍撤出台灣，但並不意味著美軍特種部隊與台軍斷絕聯繫。實際上，美軍特種部隊一直在幫助台軍進行訓練，儘管這種訓練活動會隨著美對台政策變化而「有所起伏」。不久前美媒就報導美國陸軍與海軍陸戰隊的特種部隊至少從去年開始，就已派往台灣協助台軍訓練。

《環球網》引述該項報導說，提起特種部隊一般會讓人想起在嚴酷環境下執行作戰任務的部隊，但實際上特種部隊還有訓練其他國家或地區軍隊提升「反叛亂」作戰能力的任務。俗稱「綠色貝雷帽」的陸軍特種作戰部隊，就承擔此項任務，並且被廣泛派駐到世界多地幫助訓練其他軍隊。它的第1特種作戰大隊專門負責印太地區，輪換派駐台灣協助訓練的就是這個部隊的成員。

美軍特種部隊還有訓練其他國家或地區軍隊提升「反叛亂」作戰能力的任務，俗稱「綠色貝雷帽」的陸軍特種作戰部隊，就經常被廣泛派駐到世界多地幫助訓練其他軍隊。（圖／美國陸軍）

報導說，為執行訓練任務，綠色貝雷帽第1特種作戰大隊人員必須得事先掌握當地語言和文化，人選上優先挑選台裔成員。

雖然美軍在島內的訓練活動被冠以「反叛亂」的名義，但美軍特種部隊的訓練內容似乎與「反叛亂」無關，反而是與高強度作戰相關。據前綠色貝雷帽成員透露，訓練內容包括武裝潛水進行破襲、高空傘降實施突襲等。而且執行這種訓練任務的不僅有綠色貝雷帽，海軍陸戰隊的「特種突襲團」、海軍的「海豹突擊隊」等美軍特種部隊都承擔這類訓練任務。

據報導，去年10月間有一批美軍陸戰隊來台，連續一個月在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程，而這項軍事安全合作已有先例。海軍司令部當時表示，為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行。而有關個案內容，海軍不予評論。

，美國防部負責特種作戰事務的助理部長克里斯多夫．邁爾今年5月在美參院軍事委員會的聽證會上表示，美應認真考慮派兵協助台灣提升作戰能力，美軍特種部隊可在台傳授如何防範敵方兩栖登陸，或其他保衛台灣所需技能。