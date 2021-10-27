LINE與母公司NAVER宣布，針對日本市場堆出MySmartStore，今年10月20日已開始試營運，為2022年春季的正式上線作暖身準備。MySmartStore的服務由NAVER提供，LINE負責營運、業務拓展及行銷。

日本經濟產業省（METI）調查，2020年日本國內電商市場規模超過12兆日圓，並且逐年持續上升。受到疫情推波助瀾，許多店家積極發展電商服務，以拓展全新的通路。但要打造電商網站、吸引與管理顧客，對店家會造成很大的營運負擔。為了協助店家解決這樣的難題，LINE與NAVER決定共同建立線上電商平台MySmartStore，讓店家在平台中方便管理、經營日常業務，減輕店家自己經營網站的負擔。

MySmartStore參考NAVER SmartStore在韓國的經營模式，將在日本電商市場打造全新購物平台。經調查發現2020年在NAVER SmartStore平台上交易金額高達17兆韓元，單單2021年上半年的交易額就比去年成長超過46％。

目前NAVER SmartStore平台上共有47萬間商店，平台中的訪客數量、成交金額都在韓國電商市場占比極高。未來MySmartStore提供店家一站式服務，從開店、管理、招攬顧客、到經營顧客關係，都可在MySmartStore上一手完成。

NAVER可讓店家可以在多元裝置上，運用平台的編輯功能，設計出多樣化的商品介面，輕鬆打造個人化的線上店面。每間商店都可以連動店家的LINE官方帳號，方便店家推播活動折扣碼和優惠訊息，並透過LINE聊天室回覆顧客需求與問題。

透過MySmartStore數位化的服務，讓店家能持續累積顧客忠誠度，拓展粉絲規模，並藉由後台管理進行分析，精準執行產品及銷售策略。不僅如此，MySmartStore未來也預計加入「追蹤訪客流量」與「界定目標客群」功能。