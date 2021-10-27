苦於半導體產業的供應鏈瓶頸，德州儀器（Texas Instruments）第三季營收不及市場預期，且本季展望亦乏善可陳，受此打擊，德儀周二盤後股價一度重挫4%，目前仍跌3.6%，報189.90美元。

此外，投資人擔心晶片業近幾季來強勁的2位數增長是否已經走向尾聲，亦給德儀股價帶來壓力。

德儀公布第三季營收年增22%，為46.4億美元，略低於市場預期的46.6億美元。淨利為19.5億美元。經調整後，每股盈餘為2.07美元，大致符合市場預期的2.06美元。

這家生產用於智慧手機乃至汽車等各種類比和嵌入式處理器晶片，但零組件供應短缺使德儀的獲利能力受阻，只能望著不斷增長的需求嘆氣。

財務長Rafael Lizardi在財報發布後的法說會上表示，德儀的庫存水位已經低於目標水位，尤其在成品方面，「我們現在的庫存水位是112天，而我們的目標是130到190天，很明顯地，我們的庫存遠低於我們希望達到的」。

德儀預估第四季營收介於42.2億～45.8億美元，其中值低於分析師預估的44.4億美元。