由於受到供應鏈斷鏈的衝擊，歐美製造業活動擴張力道雙雙減弱。歐洲10月製造業採購經理人指數(PMI)下滑至58.3，美國製造業PMI也滑落至60.8，但優於市場預期。

根據IHS Markit的統計，歐元區製造業PMI由9月58.6小幅下降至10月的58.3，下滑主因為供應鏈瓶頸擾亂生產計畫與接單表現。

IHS Markit首席經濟學家威廉森(Chris Williamson)表示，「歐元區的製造商呈報供應鏈情勢10月份出現惡化，大幅限縮該月的生產成長。」

威廉森進一步說明指出，根據訪調發現，原物料的平均到貨時間大幅延後，延後時間之長為過去25年來第3多，也將通膨率推上歷史新高。他還說，此一情況也引發通膨暫時狂飆的期間究竟有多長的疑慮。

美國的製造業同樣呈報供應鏈限制呈現惡化。美國供應管理協會(ISM)表示，製造業PMI從9月的61.1下滑至10月的60.8，華爾街預期的供應鏈衝擊更大，原估當月PMI將掉至60.3。

整體數據雖顯示美國製造業活動仍穩健擴張，但供應鏈瓶頸的衝擊持續發酵，在種種供應鏈的限制下，交貨時間已拉長到歷史新高。

ISM製造業景氣調查委員會主委費歐利(Timothy Fiore)指出，10月的訪調受訪企業都呈報在滿足需求方面面臨空前的阻礙。

費歐利表示，「製造業所有部門都受到原物料前置時間拉長到空前新高、關鍵原料持續短缺、商品價格大漲與產品運輸困難的衝擊。」

儘管價格上漲，整體需求仍然維持強勁。新訂單指數從9月的66.7下滑至10月的59.8，消費端的庫存指數則持平於31.7，積壓訂單指數也僅小幅下滑至63.6。

此外，生產指數持穩於59.3，雇用指數從9月的50.2揚升到10月的52.0，物價指數則從81.2跳升至85.7。