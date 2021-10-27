前總統馬英九被控在「三中交易案」賤賣國民黨黨產，涉嫌特別背信、非常規交易等罪。台北地院審理發現，馬雖曾於談判過程中介入協調，但多屬抽象的原則性指示，且會議最終強調要採「基本上不違法」的方式進行，難認馬有命令違法交易的行為，因此判他無罪。

前總統馬英九因黨產交易「三中案」被訴，檢方認定馬、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清賤賣黨產為共犯證交法背信罪。馬辯稱，沒有黨產進入口袋，檢察官建議沒收犯罪所得，台北地方法院27日宣判，馬英九、汪海清、張哲琛皆無罪，可上訴。（陳君瑋攝）

檢方指控，馬英九2005年當選黨主席後，與前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清3人處理三中交易案，設計「天龍八步」財務操作手法賤賣黨產，害國民黨受有72億餘元損害，涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪。

判決理由指出，因《廣電法》修正的時限因素，為求處分媒體事業的效率，中投公司乃以處分華夏公司股權方式包裹出售所持有的媒體，如果與買方談判破局，將面臨違反廣電法的情況，反而更不利益，因此，張哲琛、汪海清的商業決定難認違法。

又馬英九雖曾於談判過程中介入協調，但在會議最終僅表示：「我想不管怎麼樣，現在一定要找出一個方法，雙方可以接受，就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛，是不是」等語，多屬抽象的原則性指示，且多次與律師確認方案合法性問題，難認馬有命令張哲琛、汪海清做違法交易。

此外，汪海清與中投公司相關承辦人員開會時，也曾表示：「一句話啦，告訴你，我不能讓的還是不能讓，今天誰來，主席來也是一樣，對不對」等語，可見張在執行職務時，並無曲意順從馬英九而賤賣的情事存在。