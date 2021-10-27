軟式隱形眼鏡業者望隼科技(4771)將在11月2日登錄興櫃，目前銷售市場主要集中於日本和中國大陸，2020年占比各為35%及51%。2021年上半年合併營收年增率111%；毛利率達36%，高於同期32%水準；歸屬於業主淨利為1.34億元，比去年同期成長176%；每股盈餘為2.68元，遠優於去年同期0.98元的表現。今年營收仍維持成長的趨勢。

2020年雖有新冠肺炎的影響，全球隱形眼鏡市場大約衰退約11%，但望隼科技受惠於望隼科技在日本市場與客戶合作率先推出抗藍光透明片及美瞳片，大獲市場好評；加上望隼科技在中國大陸市場主要經營線上銷售客戶群，在中國市場隱形眼鏡可採線上渠道銷售，而線上銷售占比明顯成長，望隼2020年合併營收達新台幣8.55億元，毛利率34%，歸屬於業主稅後淨利為1.46億元，每股稅後盈餘2.94元。

望隼科技主要業務為替客戶ODM代工多種不同含水量與不同鏡片功能之軟式拋棄型隱形眼鏡，產品目前以水膠材質為主，有包覆式三明治美瞳鏡片、水藍透明片與抗藍光水膠美瞳及透明片，近期更開發進階版之多焦點老花、散光等光學矯正隱形眼鏡，並積極布局下一世代的高透氧矽水膠材質之隱形眼鏡。

此外，望隼科技以具競爭優勢之自有材料開發與製程設計，陸續開發各種功能型專業鏡片，包含結合運動視光學、提升視覺靈敏度之運動型鏡片，以及散光矯正、近視控制等功能型隱形眼鏡。