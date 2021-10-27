智原(3035)法說釋出超正向訊息，不僅全年營收上修成長幅度到逾40%，明年上半年也將淡季不淡，今股價在11:15過後，即一路攻上漲停鎖住，站穩179元，光是10月，智元股價已經從115元漲到今日的179元，波段漲幅達55.7%。

智原第三季財報亮眼，單季營收創下2012年以來九年高點，營收、營業利益及淨利今年以來已連續三個季成長；獲利表現方面，單季營業利益在產品組合優化下創下歷史新高；產品組合方面，矽智財較第二季成長2%來到2.7億元，委託設計(NRE)因認列時程影響較上季下滑22%達3.1億元，但全年創新高的目標不變。

展望第四季，智原將較第三季成長高個位數，其中IP些微減少、NRE增加大於15%、MP(量產)增加高個位數。

智原NRE全年創新高目標不變，產品組合MP占比大幅成長，將回到公司2017年形式，但本質上有極大變化，三大產品皆有大幅成長，2015年調整策略後展現的成果，MP以往較低毛利，但品質有優化，毛利有所提升。智原未來成長動能主要會來自MP(量產)，單季總營收呈現季季成長趨勢，NRE自2018年展現倍數成長之後，MP接棒在今年呈現堆疊式增長。

智原也看好，明年上半年淡季不淡，量產訂單已經全部到手，明年上半年公司能掌控的就是大於40%，且每季增加，只是目前看到產能還是吃緊。

定價部分，智原表示，將會合理反映價格，調漲價錢會跟每個客戶協商，會將成本反映上去，毛利主因產品組合優化，預期成長動能可以一直延續下去。自2015年到第三季約接下了272案子，量產約占比約34%，tape outt(layout好的IC案子送至晶圓廠做成晶片)的則占比37%，但量產的約還有150幾顆，會陸續加入MP陣營，每年還會有新案子進來。MP未來蠻穩定，不會像以前波動那麼大，今年整年營收成長會大於40%。

另外，智原新產品貢獻攀升把舊產品慢慢替換，新產品生命周期高含金量也高，量產貢獻度從去年37%到今年的大於50%，明年甚至會大於70%，營運持續動能十足。