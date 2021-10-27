德國化工大廠巴斯夫(BASF)周三第三度上調了全年獲利展望。在全球原物料大量短缺的情形下，巴斯夫大型客戶也不得不接受基礎化學產品價格的調漲，推升了巴斯夫業績表現。

該全球銷售最大的化學品公司提出財測，經特殊項目調整後，2021年息稅前獲利(EBIT)將在75億至80億歐元間(約87億至93億美元)，優於先前預期的70億至75億歐元。

第三季調整後營業利益躍升為18.7億歐元，高於去年同期疫情衝擊時的5.81億歐元，也高於分析師預期的18億歐元。

得益於平均售價36%的上漲，集團第三季營收激增42%，來到197億歐元。

但是在此波成長趨勢之際，汽車產業同時也出現了微晶片短缺，中國有限電危機，抑制了需求。

巴斯夫表示，由於製造業供應鏈的一些瓶頸問題，第三季增長勢頭已較第二季稍微放緩。

儘管巴斯夫的基礎化學品部門從原物料上漲中受益，但事實證明，全球原物料短缺和採購成本上升，也給巴斯夫其他業務帶來了負擔，這些業務部門生產農藥、塗料和營養補充劑等更複雜的產品，獲利率和利潤出現了下滑。