在周二收在歷史高點不遠之後，歐股周三開局下跌。在中國的干預措施下，衝擊到金屬價格，礦業股領跌；另外企業財報的喜憂參半表現，也讓投資人退而維持觀望。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.70點或0.15%，為475.04點。德股跌0.22%，英股跌0.09%，法股跌0.02%。另外受到美國短期國債殖利率上揚影響，亞洲股市周三普遍下滑。

礦業股跌1.4%。在中國冷卻大宗商品價格的干預措施之下，原物料價格下跌，中國鋼鐵期貨價跌。

德意志銀行跌2.9%；儘管該行報出優於預期的上季獲利表現。

瑞典上市的線上博弈營運商Kindred集團跌12.7%，為表現墊底歐股。

電器設備商施耐德電氣(Schneider)大漲3.1%。該法國公司上季營收成長優於預期。

瑞士軟體公司Temenos漲14.1%。媒體報導，傳出科技投資公司殷拓集團(EQT)正在對該公司進行初步的收購報價。