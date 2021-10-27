台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

蔡英文總統在直播中，呼籲大家年底4大公投投不同意，台北市長柯文哲27日酸，她是總統、也是執政黨主席，角色有衝突，政策不是不能改，但要說明為何改，公投其中一項的藻礁，蔡總統當年信誓旦旦說要保護藻礁，到現在卻說要破壞掉，不是他老是要批評她雙標，而是別期待台灣人民每個都患失憶症、健忘。

柯說，藻礁公投這議題，就像蔡總統2017年講基隆輕軌的事情一樣，現在叫蔡總統講藻礁，其實這政策也不是不能改，可是要說明改的理由。