嗆蔡英文保護藻礁變破壞藻礁 柯文哲酸：期待台灣人患失憶症？ 16:312021/10/27 中時 張穎齊 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文籲公投「四個不同意」 柯文哲酸：不要期待台灣人民都失憶症 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） 蔡英文總統在直播中，呼籲大家年底4大公投投不同意，台北市長柯文哲27日酸，她是總統、也是執政黨主席，角色有衝突，政策不是不能改，但要說明為何改，公投其中一項的藻礁，蔡總統當年信誓旦旦說要保護藻礁，到現在卻說要破壞掉，不是他老是要批評她雙標，而是別期待台灣人民每個都患失憶症、健忘。 柯說，藻礁公投這議題，就像蔡總統2017年講基隆輕軌的事情一樣，現在叫蔡總統講藻礁，其實這政策也不是不能改，可是要說明改的理由。 交通部長王國材、基隆市長林右昌日前嗆台北市長柯文哲（中）讓基捷無法定案，林更譙柯撈過界、糟蹋基隆尊嚴，柯27日反擊怒嗆，這就是牽拖，他很氣林講他說謊，事實完全證明基捷是假的，基捷沒基隆、太陽餅沒太陽，民進黨什麼事幹不了？（張鎧乙攝） 國民黨夜宿凱道49天為公投集氣 柯文哲冷笑：當露營區哦？ 蔡政府官員研判台海形勢 國台辦：渲染陸軍事威脅 #藻礁 #蔡總統 #保護藻礁 #期待台灣 #失憶症 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「這法案」沒人反對卻遲遲不過 藍營女戰神怒了：蘇貞昌到底在拖什麼？ 08:492021/10/27 政治 民團宣布啟動 下鄉行腳1個月宣講 秋鬥主軸 反獨裁護民主拚公投 04:102021/10/26 焦點要聞 政治線民事件延燒 呂秀蓮籲促轉會重新改組 14:202021/10/27 政治 全面開戰！蔡英文喊話贏回台中立委 下令全黨阻止4公投過關 14:002021/10/27 政治 海納百川》原來，老蔣本可能是台獨第一人（夏學理） 09:032021/10/27 海納百川 鄭文燦：已盡最大努力護藻礁 竹竹併是好選擇 16:492021/10/27 政治 民意大反撲 最新民調：4大公投案將全數過關 08:492021/10/26 政治 馬英九三中案一審無罪 國民黨：還他清白與正義 12:272021/10/27 政治 奔騰思潮》馬英九無罪，蔡英文丟臉（練鴻慶） 16:322021/10/27 海納百川 公投吞敗全盤皆輸？李正皓分析戰術：民進黨「梭哈」了 10:042021/10/27 政治 蔡英文開戰朱立倫！1218四大公投過招 一圖看懂藍綠戰線布局 15:572021/10/27 政治 政治熱門新聞 看到最新民調 媒體人驚：他才是藍營「殺手級」人物 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉脫口最新預測 - 政治 2022誰來戰陳其邁？藍軍多人被點名 李四川曝心聲 - 政治 這2篇文露出馬腳 他曝林昶佐現況：正瑟瑟發抖中 - 政治 高端打不完送友邦？街頭民調結果狠狠打臉蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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