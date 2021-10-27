台北市長柯文哲。（張穎齊攝）
台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

蔡英文總統在直播中，呼籲大家年底4大公投投不同意，台北市長柯文哲27日酸，她是總統、也是執政黨主席，角色有衝突，政策不是不能改，但要說明為何改，公投其中一項的藻礁，蔡總統當年信誓旦旦說要保護藻礁，到現在卻說要破壞掉，不是他老是要批評她雙標，而是別期待台灣人民每個都患失憶症、健忘。

柯說，藻礁公投這議題，就像蔡總統2017年講基隆輕軌的事情一樣，現在叫蔡總統講藻礁，其實這政策也不是不能改，可是要說明改的理由。

交通部長王國材、基隆市長林右昌日前嗆台北市長柯文哲（中）讓基捷無法定案，林更譙柯撈過界、糟蹋基隆尊嚴，柯27日反擊怒嗆，這就是牽拖，他很氣林講他說謊，事實完全證明基捷是假的，基捷沒基隆、太陽餅沒太陽，民進黨什麼事幹不了？（張鎧乙攝）
交通部長王國材、基隆市長林右昌日前嗆台北市長柯文哲（中）讓基捷無法定案，林更譙柯撈過界、糟蹋基隆尊嚴，柯27日反擊怒嗆，這就是牽拖，他很氣林講他說謊，事實完全證明基捷是假的，基捷沒基隆、太陽餅沒太陽，民進黨什麼事幹不了？（張鎧乙攝）
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#藻礁 #蔡總統 #保護藻礁 #期待台灣 #失憶症