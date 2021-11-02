珍愛藻礁公投發起人潘忠政，多次對外稱蔡英文總統在藻礁議題上是「局外人」，經濟部次長曾文生回嗆藻礁聯盟習慣斷章取義，也呼籲不要糟蹋專家學者科學調查成果。潘忠政2日回批，推動保護大潭藻礁這幾年來與蔡總統見了5.5次面，不可能再見了這麼多次面後她仍是違背自己對藻礁永續的承諾，唯一可能就是被行政體系中的「暗黑勢力」所蒙蔽，而這對國家而言是一件很危險的事。

潘忠政解釋，推動保護大潭藻礁開了100多場記者會，環團與蔡英文總統在每年的世界地球日見面，雙方正式見面有5次，另外的0.5次是他去抗議大喊幾聲就被阻擋雙方沒互動，不可能在這麼多次的溝通中，蔡總統仍是走在違背自己當年藻礁永續的方向，這也是他為何會說總統是局外人，他也知道這樣的說法可能會讓民眾產生疑慮，這對國家整體而言也非常危險，因為這顯現執政黨的行政體系有某些人在搞鬼，有暗黑勢力為了一己之私不願讓蔡英文接收到真正的資訊。

潘忠政坦言，保護藻礁走到這地步他也不樂見，在公投提案連署之前，如果政府願意開聽證會都可以解決問題，不用等到公投成案後才來推三接外推方案，這也顯示政府各機關的保育失職，因為牽扯到烏紗帽問題，鬧大了大家現在只想撇清責任關係，而他也認為在這次藻礁議題中，可能總統的意志並未貫徹到行政體系當中，如今議題受到大家的關注，執政黨只能轉移焦點搞成藍綠對決的意識形態，用錯誤的方向來解決問題，導致最後人民對政府的不信任也是自作孽。

他也說，如果蔡總統是局內人，會清楚自己的承諾，她會在與學生對談中脫口而出三接再外推5公里，雖然事後說是口誤，這或許是她心裡就是這麼認為。針對曾文生要藻礁聯盟「適可而止」，他回嗆是經濟部別再控制資訊蒙蔽下去。