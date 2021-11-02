疫情舒緩，朝野攻防轉進1個半月後就要舉辦的公投議題，總統蔡英文對民進黨發出「動員令」，將密集舉辦說明會，國民黨也啟動「夜宿凱道49天」活動。朝野都對公投賦予「極大化」的政治意涵，民進黨更惡劣地把公投與「愛不愛台灣」相連結，指控藍營搞「政治惡鬥」，但蔡政府這種作法才是真正的惡質政治動員。

民進黨才能讓小英跛腳

預定12月18日登場的公投有4項議題，分別是：重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁；重啟核四就是要讓核四解封商轉；反萊豬進口則要求全面禁止含瘦肉精的豬隻肉品與內臟進口；公投綁大選是主張如公投案成立後半年內有大選，則公投與大選應一起舉行；珍愛藻礁是要第三天然氣接收站不能在大潭藻礁海岸設立。

朝野兩黨顯然視公投為另一次「政治決戰」，國民黨固然把公投視為重返執政第一步、要民眾透過公投「對執政黨投不信任票」，民進黨更有過之而無不及：蘇貞昌指國民黨利用公投「奪權」，還說如果4項公投都通過，會把總統蔡英文「打到跛腳」；蔡英文則說：「相信大家加入民進黨都是因為愛台灣，有再多不同意見，我們都必須在一起守護台灣，4項議題公投一定要守住。」這種說法更是把公投立場直接與「愛台灣」、「守護台灣」扣上關係。

蘇、蔡的說法真是不知所云，公投即使全數過關，也絲毫不影響立法院席次，蔡英文更不會因此要下台，民進黨還是牢牢掌握著行政、立法權，何來「打到跛腳」的可能？事實上，唯一能讓蔡英文「跛腳」者是民進黨自己。

在民主體制社會中，民眾各有立場與看法，應該視為常態，而且給予高度的尊重。但蔡英文這種說法則是直接以二分法，把不支持民進黨立場者打成「不愛台灣」、「不守護台灣」的一群人。民進黨早已習於這種操作手法，例如在兩岸關係上「不反中」者，就往往被一巴掌打成「親中賣台」，現在連公共政策性質的公投也搞強迫認同的手法。

這是一種惡劣到無以復加的作法，更是獨裁極權體制慣用的手法，例如，把「異己」打成「不愛祖國」、「背叛人民」等。民進黨一而再、再而三用這種手法操作公共政策，只會加深台灣的分化與兩極。深入探究這4個公投議題，更會對民進黨搬出「愛台灣」、「守護台灣」來打擊對手嗤之以鼻，因為實在荒謬。

重啟核四非關愛鄉土

以公投綁大選而言，其實就是一個程序性質的決定，完全談不上愛不愛台灣；何況公投綁大選是扁朝的「發明」，其好處是提高投票率、節省行政成本，結果只因2018年公投民進黨慘敗，就藉勢操作兩者脫鉤，結果引起國民黨反彈，民進黨就主張綁大選是「不愛台灣」，這是哪門子的道理？

珍愛藻礁是保護台灣自然資源、反萊豬進口則是保障台灣人民的健康，都是紮紮實實的「愛台灣」，蔡英文顯然忘記當年她所題的「藻礁永存」4個字，綠營也忘了當年為「反瘦肉精」而占領立法院主席台多日的「壯烈史實」。

4項公投議題中，最值得深入探討者莫過於「重啟核四」。數十年來，反核一直被視為是民進黨最重要的價值，或是所謂的「神主牌」，蔡英文執政後立即推動全面廢核。但時移境遷，全球最重要的環境議題是「減碳」而非「廢核」，各國希望降低火電、特別是排放最嚴重的煤電，除了增加綠電比重外，核電因不排碳而受到重視，先進國家除了德國外，全部繼續使用核電，還興建新的核電廠。

是否應該重啟核四，是一個能源公共政策，與愛不愛台灣無關，如果使用核電就是不愛鄉土，那麼，核電占7成的法國，以及占2到3成的美國、芬蘭、比利時、英國、瑞典、瑞士、南韓等數十個國家，豈不都是人民不愛鄉土的國家了？

甚至可以進一步說，蔡政府堅持廢核導致火電增加，結果碳排放增加、空汙惡化，提高天然氣發電比重又讓國安更脆弱，高電價與缺電風險也影響民眾的生活與產業，這種政策，又算是哪門子的「愛台灣」、「守護台灣」？更何況，3年前「以核養綠」公投早已通過，民調也顯示支持用核電的民眾居多，蔡政府無視事實，卻用愛台灣「情緒綁架」台灣，這是讓人民安居樂業的治國之道嗎？

公投是民主國家的家常便飯，是民眾對政策的意願表達，執政者「遵照辦理」就可以了，不需要把公投無限上綱到「信任投票」、政治對決，甚至與愛不愛鄉土、國家有關。朝野政黨多一點政策辯論，少一點政治牽拖，才有益於民主深化。