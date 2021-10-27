桃園市勞動局日前接獲通報，有民眾檢舉新永和市場內，1間雞肉攤有移工處理雞肉貨品，桃園警分局與勞動局立即前往處理，發現涉嫌違反就業服務法，通知雇主到場，後續由勞動局裁處，恐面臨近百萬罰鍰。
據了解，該印尼看護工是雞肉攤老闆聘請照顧家中阿嬤，另3名越南移工則是在工廠上班，休假賺外快。不過雇主此舉違反就業服務法，越南移工部分可開罰15至75萬、印尼看護部分3至15萬。
警方說，民眾勿隨意聘僱外籍人士從事工作，並應落實查證外籍人士身分及是否依法申請工作許可，以免觸法面臨巨額罰鍰，得不償失。
桃園市勞動局日前接獲通報，有民眾檢舉新永和市場內，1間雞肉攤有移工處理雞肉貨品，桃園警分局與勞動局立即前往處理，發現涉嫌違反就業服務法，通知雇主到場，後續由勞動局裁處，恐面臨近百萬罰鍰。
據了解，該印尼看護工是雞肉攤老闆聘請照顧家中阿嬤，另3名越南移工則是在工廠上班，休假賺外快。不過雇主此舉違反就業服務法，越南移工部分可開罰15至75萬、印尼看護部分3至15萬。
警方說，民眾勿隨意聘僱外籍人士從事工作，並應落實查證外籍人士身分及是否依法申請工作許可，以免觸法面臨巨額罰鍰，得不償失。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。