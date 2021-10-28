針前美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）最近在片場意外槍殺工作人員及誤傷導演，地方檢察官今天表示，不排除刑事起訴亞歷鮑德溫。

亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）拍攝主演兼製片的電影Rust時不慎擦槍走火，導致42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。

聖塔菲地方檢察官卡麥克-阿特爾維斯（Mary Carmack-Altwies）今天指出：「所有選項都在考慮中，目前未排除任何選項。」

聖塔菲警長孟多薩（Adan Mendoza）則告訴記者，這次調查在新墨西哥州拍片現場找到500發彈藥，警探相信它們是空包彈、啞彈及實彈混在一起。

孟多薩指稱：「我們懷疑拍片現場也發現其他實彈。我們正在確定，那些實彈如何送到那裡，為何會在那裡，因為它們不應出現在那裡。我認為片場有點過度自信。」（譯者：陳正健）1101028