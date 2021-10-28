譜瑞-KY(4966)第三季財報衝出佳績，不僅單季獲利續創下歷史新高，累計前三季每股獲利已經達47.84元，但股價似乎委屈，最新董事會也決議，將啟動庫藏股，也成為大立光後，啟動庫藏股的台股「千金」。

近期台股行情儘管個股基本面強悍，但似乎略顯無力，也使得許多績優生股價委屈，大立光已經在日前啟動庫藏股護盤，最新譜瑞-KY也公告，自今(28)日執行庫藏股，擬買回70萬股，區間價格1330~2660元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

譜瑞-KY第三季營收19.2億美金，年增加27.7%、季增加9.4%，毛利率49.1%，較第二季47.6%有顯著改善，單季每股獲利為18.71元，較第二季成長17%。

譜瑞-KY第四季許多產品持續供應緊缺，商用、電競高階NB需求相對強。譜瑞-KY第四季財測預估單季營收1.765億~1.945億美金，區間為季減少7.6%到季增1.83%，毛利率44.5~48.5%，營業費用3250~3550萬美金。

即使市場很多雜音認為PC明年會衰退或持平，但譜瑞-KY認為，高科技產品應用擴大或升級之下仍能支撐成長，提高產品單價，也因此，即使市場的量減少，譜瑞-KY依然可以成長。

面對持續壯大的車用市場，譜瑞-KY對於車用市場非常積極，明年會專注在車用新產品，未來相關產品會越來越多，車用市場將隨著解析度增加而使譜瑞機會增加，既有競爭者解析度維持較低水準，且採用LVPS傳輸，隨著未來傳輸速率提升，預計也將有轉換至eDP的需求上升。