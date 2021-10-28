中壽（2823）提供更多經濟弱勢者獲得保障，今年中壽擴大守護範圍，與台南市政府、台南私立朝興社會福利慈善事業基金會合作，以捐贈保險費方式，共同推廣微型保險，本次新增約1.6萬名市民享有微型保險保障。宏泰人壽重視「公平待客」，在董事會高度關注及監督下，公平待客促進委員會積極作為，提出「公平待客持續發展五大計畫」，針對弱勢承保、高齡族群權益、申訴清零、微型保險推廣及不當行銷預防作為，向保戶做出重大宣誓。

中壽表示，為積極響應政府政策，實踐公平待客精神，中壽自2014年起推動微型保險，並與各縣市政府及社福團體合作，提供基本保障予符合條件民眾。今年與台南市府的擴大合作，共提供近3萬名市民享有微型保險保障，發揮保險安定社會的功能。

中壽長期與全台多個縣市地方政府合作微型保險，受保障人數、保障金額逐年持續成長，近幾年來微型保險保費成長率更超過40％，至今累計服務全國逾7萬民眾。至目前有50個家庭遭遇事故而面臨困難，因有了微型保險獲得最即時的經濟協助，減少突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人副總蔡麗絲表示，「公平待客持續發展五大計畫」清楚定義未來發展的主要方向，上至董事會，下至全體員工，宣誓朝著「弱勢族群一定承保」、「維護高齡族群權益」、「申訴清零」、「微型保險推廣」及「偵測預防不當行銷」五大方向邁進。

針對「弱勢客群一定承保」，即在「公平待客」的原則下，致力服務弱勢客群；依投保險種特性、被保險人體況、從事職業的危險程度及財務狀況等因素綜合評估，做出適當的核保決定。在「維護高齡族群權益」部分，則為避免高齡金融剝削問題，將特別建立交易監控機制，以資訊公開透明為首要，提供差異化服務。

而「申訴清零計畫」此一目標設定為業界首創，透過作業流程標準化、教育訓練、案例痛點分析、定期檢討服務缺口及追蹤改善等執行方案，提升客戶滿意度；於服務階段提早偵測可能的抱怨，以客戶為尊的專業說明，避免申訴的衍生。

針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，宏泰人壽將積極推廣微型保險，以善盡企業社會責任、照顧弱勢族群，落實普惠金融精神。另外，為符合公平待客九大原則，宏泰人壽針對業務人員不當行銷，建立及強化內部偵測預防機制，一旦發生異常態樣，即啟動全面清查。