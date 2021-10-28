國泰世華銀行ATM出包，由董事長郭明鑑率高層公開道歉並提出補償方案，金管會主委黃天牧對此表示，「這是妥適的，建立一個好的模式」；但未來是不是銀行系統出問題，都要董事長出面道歉，黃天牧表示，要看比例原則，但重點就是銀行要對客戶負責任。

黃天牧表示，金融機構收受大眾存款，有強烈的公共性，如果因為類似系統升級或是系統轉換，造成民眾或是客戶不便，他認為銀行應該對這些不便，「表達一個負責的態度」。

至於要用什麼樣的形式表達負責態度？黃天牧說，可能要看銀行事件發生造成影響的規模、從比例原則的角度去看，以這次國泰世華銀事件來看，黃天牧說，原本以為只是一個ATM升級，但實際上可能在過程中，前置作業或壓力測試並沒有準備特別妥當，所以造成近四萬民眾的困擾跟不便。

黃天牧說：「所以我覺得國泰世華銀由董事長出面（道歉），我認為是妥適的。我認為這是建立一個好的模式」。至於未來是不是每次發生銀行系統轉換造成客戶不便都要由董事長出面道歉？黃天牧說這要看事情發生的性質跟規模，依比例原則決定要出面道歉層級或處置。但是黃天牧強調，金融機構若再出現類似事件，一定要對客戶有負責任的態度，這是一個基本要素的要求。

至於銀行提出的補償方案，客戶是否滿意，則是銀行的措施與客戶的感受，金管會不便介入，只是黃天牧表示，每位客戶財務狀況不同，金融交易沒有完成都會感到不便、不安，銀行應有同理心。