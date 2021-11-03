NCSOFT旗下手遊新作《天堂W》與巴哈姆特、三立電視台、台北101以及智冠MyCard跨界合作，舉辦「天堂W台灣代表選拔賽」，在11月2日的網路節目【天堂W玩很大】上線後，正式選出6位台灣君主代表。
台灣君主選拔賽積分規則
12位君主候選人中，第一階段【巴哈人氣投票賽】排名1～12名依序為：丁特、平民百姓、小許、施文彬、李芷婷、余秉諺、MiSTakE、瑀熙、阿樂、天菜小姐、黑龍、張峰奇。
而第二階段【天堂W玩很大】最終結果為黑隊獲勝，黑隊成員（施文彬、張峰奇、丁特、小許、天菜小姐、李芷婷）各可獲得10分的積分；黃隊成員（余秉諺、黑龍、平民百姓、MiSTakE、瑀熙、阿樂）各可獲得5分的積分。
12位候選人的最終積分為：丁特20分、小許18分、施文彬17分、李芷婷16分、平民百姓14分、天菜小姐13分、張峰奇13分、余秉諺10分、MiSTakE 9分、瑀熙8分、阿樂8分、黑龍8分。
其中，天菜小姐與張峰奇為同分，官方判定以人氣投票的票數排名較高者勝出，因此6位台灣君主分別是「丁特」、「小許」、「施文彬」、「李芷婷」、「平民百姓」、「天菜小姐」。台灣代表君主們將率領騎士團，在各自的伺服器中大展身手，征戰各國！
《天堂W》將在11月4日0點（韓國時間）於全球12個國家同步上市。
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