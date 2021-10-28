特斯拉售價腰斬引發車主求償 執行長一封信揭露決策法院判勝訴

台灣特斯拉公司2019年3月，突然宣佈大降價，其中最多的Model S P100D，從638萬降到306萬，足足腰斬一半，闕姓車主在2018年10月簽約購買，得知降幅覺得自己成了「冤大頭」，7名車主要求特斯拉返還中間價差，但特斯拉提出執行長Elon Musk的內部郵件，認為調整價格的決策，在兩造簽約前還沒確立，並沒有刻意隱瞞，判決特斯拉勝訴。

7名車主主張，他們分別購買Model S 75D、Model X 57D以及100D，價格從361萬到530萬不等，簽約日期分別從2018年7月到2019年1月間，特斯拉公司在簽約時，並未揭露此影響消費者權益資訊，導致眾人權益受到危害，違反消費者保護法，同時刻意欺瞞及隱匿重要交易資訊，從事不公平交易行為，要求賠償價差。

特斯拉則主張，價格都有明確揭露在官方網站上，並無隱瞞Tesla系列車輛的售價以及優惠資訊，而且，2019年2月才開始考量全系列車輛的售價，當時正處於研議階段，自然沒有揭露的義務。

判決指出，特斯拉公司提供內部郵件，確實有提到為了有效率的管控營業成本，而且特斯拉對於大多數人而言都太貴，決定將全世界的銷售改為線上銷售，關閉實體店面，降低銷售與行銷經費，同時在英國、澳洲、美國、大陸等地進行調降售，且各國關稅的稅率不同，降價以後可以降低奢侈稅。

法院因而認定，2019年2月仍在研商調整售價，闕等7人簽約時，並未確定，特斯拉公司並無義務揭露任何研議中、未確認與公告的優惠方案，或是價格變動資訊，駁回闕等人請求賠償價差。