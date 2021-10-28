友達法說會登場，董事長彭双浪會中致詞時表示，第四季生產線會依照個別產品線動態調整，並且將安排試量產、歲修，積極調整產品組合。

相對於電視較為疲弱，IT、工業和商業應用需求和銷售價格還是不錯，友達預估第四季出貨面積約有5％以下的減幅，平均出貨單價預估下降5％上下。

彭双浪表示，第三季疫情逐步受到控制，很多國家恢復經濟活動，消費性產品需求下修，商用需求加溫，像是商用監視器、KIOSK、醫療、工控需求都增加，所以公司營收還是成長，前三季營收超過去年全年營收。友達第三季獲利持平，本業獲利200億元。顯現獲利能力提升，除了景氣之外，也是反映出價值轉型成果、體質改善。

展望第四季，延續第三季消費性產品需求相對疲弱，商務型產品、車用、工用需求不錯，車用也因為缺料問題和緩，需求回溫。電視產品疲弱對於友達影響小，第三季電視營收比重降到22％。第四季是面板業傳統淡季，工廠安排試量產、歲修，也會注意供應鏈狀況。