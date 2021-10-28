對於友達(2409)第4季展望，董事長彭（又又）浪指出，第4季延續第3季消費性產品疲弱，但商務型產品、車用及工用產品不錯，車用面板也因為缺料有稍微緩解回溫。近期面板價格下跌還是在電視面板，但友達影響比其他同業小，主要第3季電視面板營收比重降到22％，還有一定比重高階及獨家供應產品，價格較不受市場波動影響。

彭（又又）浪表示，第3季疫情受到控制，很多國家恢復經濟活動，消費型產品第3季出貨下修，但商用產品需求上升。而國際運費大漲，塞港問題嚴重，運輸時程加長，導致今年電視面板旺季需求提早結束，品牌廠面臨缺料及獲利被壓縮，轉而增加高階產品比重，減少低單價產品的銷售，也影響電視終端需求。第3季友達本業獲利204億元，與上季持平，維持高水位，顯示獲利能力大幅提升。此外，克服缺料跟能耗雙控影響，有效控制成本，讓獲利極大化，今年獲利表現，帶來豐沛現金流入，淨負債比上季創歷史新低，本季轉為淨現金水位，財務更為穩健。

友達預估，第4季出貨面積下降5％以下，ASP下降5％，電視較為疲弱，IT、工商應用需求和銷售價格還是不錯。

第4季為傳統淡季，彭（又又）浪指出，通常有新產品試量產、歲修、工廠整改等，因此產能會做動態調整，同時也要注意供應鏈狀況，供應鏈還是有半導體缺料問題，且進入冬季後大陸能耗雙控變化，能耗雙控顯示在大陸電價可能會有調漲隱憂，但友達長期投入節電，一年以減少1.5％為節電目標。

他也強調，友達不做規模競爭，而在高質化產能作投資，包括擴充8.5代線及昆山LTPS廠，具體反映在高端及8K、無邊框電視、電競面板、NB等高附加價值產品，這類產品供需及毛利率相對消費產品而言穩定，也不像大宗消費性面板價格景氣波動大，因此研調機構報價以大宗消費性面板為組成因子，有一部份價格不正確性存在。

目前高端及高附加價值產品占友達營收50％以上，未來持續增加，同時，友達場域經營聚焦在智慧零售、智慧零售、智慧製造、智慧育樂、智慧醫療、智慧交通五大場域，希望未來逐年成長，營收貢獻目標拉到2成，創造相對穩定獲利，面對面板景氣循環衝擊影響能夠下降。

彭（又又）浪表示，過去10年面板上下波動大，長期來看，友達有能力帶來現金流入，10年下來，公司EBITDA扣除資本支出平均每年可帶200億元現金流，足以支持雙軸轉型落地，改善ROE表現。