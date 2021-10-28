嘉義縣消防局人員將受困車內男子救出送醫。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今下午4點左右，嘉義縣民雄鄉中和村社溝往國一高速公路涵洞，發生兩輛車對向撞擊車禍，一名34歲男子受困車內被救出，消防局救護車分別將男子和另外2名80歲、48歲女性送往嘉義基督教醫院救治，所幸3人皆輕傷，意識清楚，目前車禍原因警方還在釐清。