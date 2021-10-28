嘉義民雄中山高涵洞 兩車對向撞擊 3人輕傷 19:102021/10/28 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣消防局人員將受困車內男子救出送醫。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局人員將受困車內男子救出送醫。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 今下午4點左右，嘉義縣民雄鄉中和村社溝往國一高速公路涵洞，發生兩輛車對向撞擊車禍，一名34歲男子受困車內被救出，消防局救護車分別將男子和另外2名80歲、48歲女性送往嘉義基督教醫院救治，所幸3人皆輕傷，意識清楚，目前車禍原因警方還在釐清。 電動機車免費停車「一市兩制」 北市府挨轟玩半套 空汙季來襲 買房3招帶你遠離髒空氣 #撞擊 #3人 #輕傷 #涵洞 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預報關年底試行 四類人當心 04:102021/10/28 金融．稅務 第12輪疫苗預約剩6萬個名額 莊人祥：不會再加開 14:442021/10/28 生活 走路玩手機被母罵女童轉頭就走 心急母尋獲愛女3人雨中相擁而泣 18:372021/10/28 社會 中警破詐欺集團機房 逮捕72人到案 10:152021/10/28 社會 太妍對鏡自拍意外洩邪惡曲線 3天後爆遭房地產商詐騙11億 09:202021/10/28 娛樂 9名高專人才歸化台灣 累計209人 12:202021/10/28 財經 台中婦打AZ後腳踝暴痛 住院3周死亡 12:082021/10/28 生活 郭書瑤樓梯間兩腿大開超惹火 洩絕對領域狂吸3萬人朝聖 14:172021/10/28 娛樂 被控縱放人犯 前礁溪警副分局長一審獲判無罪 17:442021/10/28 社會 鼎泰豐引進送餐機器人 禾煜好啦報到 04:102021/10/28 投資理財 《國際產業》三星Q3季報3響炮 半導體Q4可期 10:002021/10/28 財經 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 國安私菸兩樣情 上校扯謊爽升少將 2少校慘判刑10年 - 社會 找媳婦練習「房事」伸鹹豬手狂親 公公：把我當妳老公 - 社會 獨》高雄警驚爆勾結徵信社洩個資 5刑警遭羈押案情延燒 - 社會 議員千金涉毒遭起底！白皙長腿小網紅 IG吸2.7萬粉絲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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