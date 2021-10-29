歐洲聯盟今天通過與英國及亞美尼亞互相承認數位疫苗證明，表示目前全球已有45國家及地區與歐盟認證系統連接，並透露未來將有更多國家加入。

歐盟執委會今天表示，通過英國及亞美尼亞加入歐盟的 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）數位疫苗證明行列，且自10月29日生效，未來歐盟國家將接受英國及亞美尼亞發出的疫苗證明，反之亦然。

這項決定除將落實更安全旅行，也讓彼此認證的國家人民更便利，例如有些國家防疫規定進入餐廳等室內場地需出示數位疫苗證明。

歐盟表示，目前全球45國家及地區已與歐盟認證系統連接，且未來數週和數月內將有更多國家加入。

歐洲聯盟10月18日表示，迄今成員國共發出超過5億9000萬份數位疫苗證明，是促進人民安全旅行並支持歐洲遭受重創的旅遊業的關鍵。

除歐盟27個成員國外，包括以色列、冰島、瑞士等16國先前已加入系統連線，加上今天通過英國及亞美尼亞，連線國家目前合計增至45國及地區。（編輯：陳惠珍）1101028