研究英國家戶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的專家警告，接種過2劑疫苗的人仍會染疫，並傳染給其他同住者，且同住者若尚未接種疫苗，染疫機率高達38%。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，接種過2劑疫苗者的傳染力可能和尚未接種疫苗者一樣。

即使他們沒症狀或症狀輕微，他們將病毒傳染給其他未接種疫苗同住者的機率約為2/5，或38%；若同住者也已完整接種疫苗，機率則降為1/4，或25%。

專家指出，「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究說明了為何讓更多人接種疫苗並獲得保護如此重要。

專家警告，未接種疫苗者無法靠身邊的人接種疫苗來消除自己染疫的風險。

疫苗在預防COVID-19重症和病故方面成效卓越，但在預防染疫方面效果較不彰，尤其是在傳染力更強、已在英國成為主流病毒株的Delta變異株出現後；且隨著時間推移，疫苗提供的保護力會逐漸減弱，需要追加接種來提高效力。

專家認為，由於多數COVID-19傳染發生在家戶內，因此確保每個符合接種資格的家戶成員都接種過疫苗，並及時接種是明智之舉。

這份研究是根據去年9月到今年9月針對倫敦和波爾頓（Bolton）地區440個接受COVID-19核酸檢測（PCR）的家戶所做。

共同領導這項研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）教授拉瓦尼（Ajit Lalvani）表示：「已接種疫苗者之間持續傳染的現象，讓尚未接種疫苗者必須接種疫苗來保護自己避免染疫並罹患COVID-19重症，尤其是因為在冬季的幾個月裡，會有更多人在室內近距離度過。」