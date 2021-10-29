1.昇貿(3305)：Q3營收創新高，前三季大增逾5%，搭配後市看俏，股價逆勢走高2%，創2010年2月以來高點。
2.貿聯-KY(3665)：特斯拉當靠山，股價走路有風，修正後攻勢再起，奔向265元。
3.AES-KY(6781)：法人看好Q3獲利可期，伺服器BBU步步高，1100元形成短線支撐，早盤多方反攻上漲2%以上。
4.同致(3552)：今年表現勝去年，外資開始布局接連3日買超，站穩200大關繼續上攻。
5.欣興(3037)：外資喊燒，股價攻高止不住，早盤再創新高價。
6.車王電(1533)：電動車題材正夯，資金進場卡位，量能增溫大漲逾6%。
7.富邦媒(8454)：迎接雙11購買潮，買氣人氣皆旺，早盤漲逾3%，1700元上方蓄勢拚穩季線。
8.矽創(8016)：前三季賺逾3.5個股本，早盤上漲逾3%。
9.鈺創(5351)：9月EPS達0.68元，優於預期，人氣續湧，股價上攻漲停價，再寫59.4元波段新高價。
10.立積(4968)：Q3獲利季減88.6%，惟明年Q1出貨緩步回溫，仍不敵賣壓，晨盤下滑跌逾9%。
11.長榮(2603)：外資賣超縮小、自營商轉買超挺，撇BDI指數續挫，早盤走揚漲逾2%。
12.智原(3035)：Q3猛賺，全年營收上修，外資挺，法說利多不退散，股價強漲近6.5%，連3日大漲榮景。
13.富鼎(8261)：MOSFET、車用題材雙拱，外資續買超，晨盤力漲逾7%，重返季線、百元大關。
14.虹堡(5258)：Q4帶旺下半年營運，外資昨回補，早盤一度漲逾5%、改寫前高。
16.中電(1611)：基本面有撐＋電動車題材，盤初觸及漲停、重登半年線。
17.潤泰新(9945)：業外進補，全年獲利戰高，早盤漲逾1%、相對大盤抗跌。
18.永豐餘(1907)：迎Q4旺季、本業樂觀，早盤彈升1.7%、收復短均及月線。
19.聯電(2303)：財報外資驚豔，獲利預期上調，惟三大法人潑冷水，早盤續跌逾2%。
20.美琪瑪(4721)：電動車電池題材夯，Q3每股賺1.56元創高，或外資連8買相挺，今日催油門攻頂，衝上天價170.5元。
21.聚和(6509)：政策加持，綠能概念股發燙，早盤放量大漲8%，衝上歷史高價79.2元。
22.晶碩(6491)：Q3三率三升寫新高，前三季EPS達12.59元，賺贏去年全年，激勵早盤火速漲停，一舉收復500關及半年線。
23.康普(4739)：日本電池正極材料大廠田中化學宣布調高財測，激勵概念股走高，早盤放量漲停，強攻天價171.5元。
24.建漢(3062)：低衛星及5G白牌設備雙題材點火，近期股價水漲船高，早盤續攀揚5%，站上7年高價。
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