蔡英文總統今為「2021台灣資本市場論壇」致詞，強調為了疫後經濟的復甦，必須掌握目前資本市場的三大發展方向，包括持續鼓勵ESG投資，達成金融、企業和永續發展的三贏；因應發展調整法規，打造資本市場的國際競爭力；落實普惠金融，強化民眾金融素養，促進國民經濟的發展。

總統以錄影方式致詞指出，疫情帶來危機，也帶來轉機。為了疫後經濟的復甦，如何把資金，引導到適當的產業，提升整體經濟環境的韌性，是全世界都必須面對的課題。要完成這項任務，必須掌握目前資本市場的三大發展方向。

她說，第一個方向，是持續鼓勵ESG投資，達成金融、企業和永續發展的三贏。金融機構的每一個授信案和投資案，都會牽引整體經濟和社會的發展。透過金融機制，引導企業重視環境、社會以及公司治理，可以讓環境、社會和企業共生共榮，達成永續發展的理想。

第二個方向，她說，是因應發展調整法規，打造資本市場的國際競爭力。臺灣的資本市場體質健全，交易透明，交易動能非常強勁。我們要把握這個優勢，調整相關法令，建構更活絡的金融市場，吸引高階人才、技術、資金進入臺灣，加速產業的創新與升級。

她指出，第三個方向，是落實普惠金融，強化民眾金融素養，促進國民經濟的發展。資本市場在協助企業籌措中長期資金的同時，也協助民眾將儲蓄投資實體產業。

蔡英文表示，去年開辦的盤中零股交易，讓年輕人及小資族群，能夠參進股票市場，共享經濟成長的果實。多元化的金融商品，和友善的金融服務，能讓社會成長更快、更公平。