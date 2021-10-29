美股消息面：

1.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為2%，不及市場預估的增長2.7%。GDP隱性平減指數初值為上揚5.7%，低於市場預期的升5.5%。消費者支出初值上升1.6%，個人消費支出（PCE）物價指數初值上漲5.3%，核心PCE物價指數初值上漲4.5%，符合預期。

2.美國勞工部公布，上周（截至10月23日）初次請領失業給付人數周減1萬人，為28.1萬人，少於市場預期的28.8萬人。上周初領失業給付人數4周均值較前一周減少2.075萬人，為29.925萬人。截至10月16日止當周，美國續領失業金人數為224.3萬人，周減23.7萬人。

3.美國20年期與30年期公債殖利曲線周四出現「倒掛」現象，為美國政府在2020年再度推出20年期國庫券以來首見，引發經濟可能出現衰退跡象的擔憂。不過債市最受關注的5年期與30年期債息曲線組合，以及3個月期與10年期債息曲線組合則尚未出現倒掛。

4.低接買盤增強，周四國際油價脫離盤中低點，但終場漲跌互見，紐約期油價格反彈，但布蘭特期油連跌第二天。紐約期油收漲15美分或0.18%，為每桶82.81美元，盤中一度重挫2.52%，報每桶80.67美元，創下兩周新低。倫敦布蘭特期油收跌26美分或0.31%，為每桶84.32美元，盤中一度跌至81.62美元，創3周新低。

5.美國經濟增長急踩煞車，在美元走低和避險資金流入帶動下，周四國際金價收復1800美元大關。終場紐約期金收漲3.8美元或0.2%，為每盎司1802.6美元。

6.在歐洲央行公布貨幣政策後，歐元走強，以及美國上季經濟成長率比預期更為疲弱，使美元承壓，周四尾盤ICE美元指數跌0.6%，報93.332。歐洲央行雖維持利率和量化寬鬆（QE）政策不變，但其總裁拉加德在會後並未強烈否認明年升息的臆測，市場認為該央行的政策立場可能沒有那麼偏向「鴿派」，這為歐元帶來上漲動能。