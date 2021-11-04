美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加329.1萬桶，超出市場預期的增加222.5萬桶。汽油庫存減少148.8萬桶，超出市場預期的減少133.3萬桶。餾分油庫存增加216萬桶，市場預期為減少144.3萬桶。上周煉廠產能利用率升高1.2個百分點，上周原油進口量減少22萬桶/日。

2.美國9月工廠訂單月增0.2%，優於市場預期（與上月持平）。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，10月非製造業活動指數為66.7，遠高於9月的61.9和市場預期的62，並創下1997年開始統計這項數據以來的最高點，非製造業新訂單分項指數為69.7，非製造業投入價格指數為82.9，企業活動分項指數為69.8，就業分項指數為51.6。

4.IHS Markit美國10月服務業採購經理人指數（PMI）終值為58.7，高於初值58.2。期內，綜合PMI終值為57.6，高於初值57.3。

5.美國人力資源服務公司ADP公布，10月民間就業新增57.1萬人，遠超出市場預期的新增約40萬人和9月修正後的新增52.3萬人，並創下6月來最大增幅。

6.美國原油庫存增幅超出市場預期，周三紐約期油重挫3.05美元或3.63%，為每桶80.86美元。倫敦布蘭特期油大跌2.73美元或3.22%，收在每桶81.99美元。兩款期油合約雙雙創下8月初以來最大單日跌幅，紐約期油價格創下10月13日來新低，布蘭特期油合約創下10月7日來新低。

7.聯準會宣布本月啟動縮表，但仍重申目前高漲的通膨只是暫時現象，央行不急於升息，周三紐約尾盤美元指數微跌0.045%，報94.068。歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行於明年升息的可能性很低。歐元變動不大，報1.15825美元。

8.聯準會將開始縮減購債，以及美國民間就業數據報喜，周三紐約期金收跌25.5美元或1.4%，為每盎司1763.9美元，創下10月12日來最低。