美股消息面：

1.美國10月最終需求生產者物價指數（PPI）較9月上漲0.6%，符合市場預期；與去年同期相比大漲8.6%，雖低於市場預期的年漲8.7%，但仍處於近11年高點。扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.4%、年漲6.8%。扣除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.4%、年漲6.2%。

2.美國重啟國境，可望帶動飛機燃油需求成長，以及美國能源情報署公布的報告顯示該國可能不會釋出戰略儲油，周二紐約期油大漲2.22美元或2.71%，為每桶84.15美元。倫敦布蘭特期油收漲1.35美元或1.62%，為每桶84.78美元。兩期油合約雙雙創下10月26日來新高。

3.市場觀望美國周三公布消費者通膨數據，周二美元走軟，尾盤ICE美元指數跌0.11%，報92.948。

4.受美元走軟帶動，周二國際金價連漲第4天，創下7月7日來維持最長的升勢。紐約期金收漲2.8美元或0.2%，為每盎司1830.8美元。銀價跌0.8%，為每盎司24.25美元。鉑金跌0.1%，為每盎司1054.64美元。鈀金跌2.4%，為每盎司2021.35美元。