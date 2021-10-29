原物料成本增加下，不鏽鋼板龍頭燁聯(9957)續調漲300系列不銹鋼產品價格，主流規格內銷每公噸調漲1500元，外銷則全面持平；隨著不鏽鋼價續漲，有利持續帶旺不鏽鋼廠本季營運。

隨著燁聯盤價續漲，另一板類大廠唐榮(2035)將於29日開出的11月盤價，也可望順勢調漲價格。

受惠於不鏽鋼價格持續上漲與出貨暢旺，不鏽鋼上游大廠唐榮第三季稅後淨利7.51億元、季增153.71%，前三季稅後淨利11.03億元，出現大幅由虧轉盈，EPS達3.15元，單季與前三季獲利都創歷史新高，隨著鋼價續漲，有利第四季業績持續向上。

今年不鏽鋼市況熱絡，相關不鏽鋼廠業績暢旺，第三季營運再比第二季成長，預料第四季在不鏽鋼價續漲帶動，營運可望維持高檔。

唐榮第三季業績創新高，第三季營收50.89億元、年增74.1%，單季毛利率上升至17.79%，營業淨利8.09億元，稅後淨利7.51億元、季增153.71%，EPS達2.15元。

唐榮前三季營收123.67億元、年增39.57%，毛利率11.28%，營業淨利11.41億元，稅後淨利11.03億元，較去年同期稅後淨損5.62億元由虧轉盈，EPS為3.15元。

上游燁聯(9957)、唐榮(2035)今年以來不斷調升不鏽鋼價，市場終端需求平穩，沒有追漲力道出現，使得下游轉嫁壓力漸增。但整體而言，受惠鋼價走揚、銷量穩健，不鏽鋼加工廠彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等第四季營收、毛利率表現仍可望撐於高檔，全年亦將交出好成績。