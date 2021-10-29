受惠半導體大廠積極擴廠投資，設備廠京鼎(3413)第三季營收攀高，前三季營收年增逾兩成，同創同期新高紀錄。展望第四季隨著晶圓廠持續擴產，有利該公司單季營收再挑戰新高，全年營運將創下歷史新高紀錄。

展望明年，隨著晶圓大廠持續擴產，加上公司的新廠產能加入，可望帶動明年業績續增，持續挑戰新高。

京鼎1-9月營收88.84億元，較去年同期成長20.11%，創同期新高紀錄。

京鼎2021年9月營收10.97億元，月增1.6%，年增30.72%，創歷年次高紀錄；第三季營收31.82億元，季增5.84%，年增19.86%，創單季新高記錄。法人預估，公司第三季毛利率將維持26~27%的穩定水準，獲利估優於前季。

展望第四季為傳統旺季，有利公司第四業績維持高檔並有機會再挑戰新高，全年營收將首度逾百億元，年增率上看二成，並創新高。

展望明年，隨著半導體大廠持續積極擴廠投資，公司營運也將再挑戰雙位數成長。

京鼎主要承接大客戶CVD(化學氣相沉積)製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，在主要客戶的滲透率持續提升；近年跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，目前相關業務佔營收比重個位數，明年有機會提升至1成以上；此外，京鼎竹南二廠預計在2022年第一季試產，明年下半年的貢獻逐步增溫，成為公司明年營運持續攀高的兩大動能。