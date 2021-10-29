時序將進入11月，雙11行情啟動，帶旺電商類股29日早盤股價強勢上攻。網路家庭（8044）盤中上攻，漲幅一度逼近6％，創下今年7月下旬以來新高。富邦媒（8454）盤中漲幅也逾6％，法人表示，今年在疫情改變消費者習慣以及五倍券帶動之下，電商類股將有望迎接歷年來最強雙11行情。

雙11即將登場，各家電商摩拳擦掌，推出優惠吸引消費者。網家今年將連續第五年舉辦雙11演唱會，邀集重量級藝人，將有望藉由演唱會的流量帶動站上買氣，帶動第四季業績動能增溫。法人指出，網家近期將子公司拍付國際併入21世紀數位，金融服務範圍從原本的電子支付、金融貸款、保險等，擴大到「BNPL先買後付無卡分期」，預期金融事業虧損將有望縮小。此外，網家也看好手機、電商高單季以及使用時間較久的商品，在無卡分期的需求較高，將會是未來相當有潛力的商機。

而網家近期物流運輸恢復穩定，第三季營收符合預期，展望第四季進入零售產業旺季，加上今年有五倍券帶動消費力道提升、金融科技業務虧損縮小之下，網家整體獲利將有望向上成長。在2022年，法人也預估，網家B2C業務規模經濟顯現，以及新產品先買後付貢獻營收之下，獲利還有向上空間。