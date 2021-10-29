後疫情的元宇宙商機報到！臉書宣示將轉型為元宇宙(Metaverse)公司，炒熱相關投資話題，帶動電子遊戲、AI人工智慧等題材股近期噴漲。法人表示，元宇宙結合AI、5G、AR和VR、數位金融、遊戲軟體等創新技術，在科技巨頭推動下，將是未來生活新型態。根據統計，元宇宙相關商機至2024年將達8000億美元。

國際藝術品拍賣巨頭蘇富比今年四月將一系列虛擬畫作以1680萬美元價格成功賣出，十月初則將一段1分半鐘的未公開電影片段以428萬港幣售出。上述熱銷現象凸顯愈來愈多使用者在意虛擬空間的布置和虛擬商品的收藏，這只是元宇宙的冰山一角，未來虛實整合後，更多元的應用將陸續問世。

遊戲平台Roblox率先將元宇宙寫進今年3月的上市說明書中，臉書、微軟、輝達等科技巨頭，也都陸續宣示看好元宇宙大商機，一舉炒熱元宇宙投資話題，帶動相關的ROBO全球人工智慧指數、STOXX全球遊戲電競指數近1個月來大漲逾6%，漲幅超越那斯達克指數。

新冠疫情加速了數位經濟虛實融合，「元宇宙」將虛擬與真實世界整合，當中，每個人都化身為各種虛擬角色，做真實世界中可以做或做不到的事。過去，只出現在科幻小說、電影情節裡；現在，拜AI人工智慧、5G或6G高速網路、AR、VR和遊戲軟體等技術之賜，將成為未來網路社群的生活新型態。

第一金全球eSports電競基金經理人張帆表示，元宇宙結合當前的科技尖端技術，商機主要來自兩大塊：一是硬體製造，包括：5G基建、雲端伺服器、AR和VR等穿戴裝置；二是軟體平台，如：AI人工智慧系統、遊戲介面、數位金融等。

台股掛牌的元宇宙相關ETF如：元大全球AI(00762)、元大未來關鍵科技(00876)、國泰AI+Robo(00737)、台新全球AI(00851)、國泰台灣5G+(00881)、統一FANG+(00757)等，而主動型的元宇宙相關基金則如第一金全球eSports電競基金、第一金全球AI人工智慧基金、統一全球智聯網AIoT基金、復華全球物聯網科技基金、安聯AI人工智慧基金等。