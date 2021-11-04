華南金(2880)參與「FinTech Taipei 2021台北金融科技線上展」，傳達與客戶「零距離服務」的理念。因應金融科技發展與數位化浪潮，華南金融集團採行AI+API雙核心策略，透過集團內外部資料蒐集的數位軌跡，運用大數據分析了解客戶需求達到最佳化精準行銷，並全方位應用AI科技為客戶打造全通路、一致性的客製化金融服務體驗。透過API跨業策略性合作，與其他領域合作夥伴打造場景金融及生態圈，客戶在哪裡，華南的金融服務就在那裡，與客戶「心零距離」。

華南金今年前9月稅後盈餘141.8億元，年增187%，EPS為1.08元，至首季底的資產總額約3.28兆元。

華南金控總經理羅寶珠表示：貼近客戶的心，打造零距離的服務，是華南不斷前進的方向，隨身就能取得一切金融服務是華南翻轉思維的啟動宣言。

華南金打造9大提升財富高度的服務，包括：1.一指開戶高存利「SnY數位帳戶」；2.新一代國民神卡「Rich+富家卡」；3.一手擎畫理財規劃的專屬APP；4.AI智能理財「好基智」-量身打造最適化之投資組合；5.隨時跨域又便利的網路投保；6.「米得寵寵物保險」-為你的毛小孩多一份保障；7.「雲端下單、移動停損停利、ETF診股及MIT觸價通知」，讓你輕鬆交易無須盯盤的4大投資利器；8.運用大數據智能分析挖掘價值股，讓你的基金投資穩豐收；9.獨家日圓匯率期貨，拉近我們與東京的距離。