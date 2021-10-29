中了比沒中還難過！一名女網友分享，她發現第三波數位藝FUN券抽出她的身分證尾數，讓她超級開心，但上網查詢中獎資訊時，竟意外發現當初登記抽籤時，不小心手殘點到紙本券了，而紙本券又僅限於65歲以上者、身心障礙者與18歲以下的青少年抽籤，讓她一時之間不知道該如何是好，也引發網友熱烈討論，真的好慘。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，第三波藝FUN券中獎號碼公布後，她興高采烈的上網查詢，以為自己鐵定中了藝FUN券，但登入一後卻傻眼了，沒想到當初登記抽籤資訊的時候，她竟然不小心手殘勾成紙本券了。

女網友查詢藝FUN券的規定發現，紙本券的部分僅供65歲以上年長者、身心障礙者與18歲以下參與抽籤。對此，原PO無奈大嘆，可我已經超過18歲了，所以這樣是我沒中的意思嗎？她也抱怨說「最困惑的就是，為什麼我當初可以選紙本？」

貼文也釣出一票苦主哀嚎說，「朋友也是18歲以上然後也是登記紙本的，到現在也不知道該怎麼辦」、「第一週，中了紙本，但登記的是數位券」、「我就是那個中了紙本的，但一開始明明是登記數位券，現在中了也不能拿」、「我跟你正好相反欸，我記得明明就登記紙本，中了才發現自己原來登記的是數位」、「慘，我也是」。

不過，也有網友表示，紙本與數位券的規定很清楚，真的沒有辦法怪別人，而且本來就不在紙本券適用範圍的人，不管最後有沒有抽中，其實都沒你的事情。對此，原PO則留言回應說，她很清楚自己不被列在紙本券的範圍之中，而她身邊的朋友也都是一開始就不符合資格，無法勾選紙本券，因此她比較好奇的是，為何她可以選？

另也有大批網友抱怨說系統狀況一堆，「原PO可以選到紙本的確是bug」、「系統沒有防呆嗎」、「我是App登入不了」、「我記得我沒登記動滋券，結果上次去查卻發現有登記，感覺系統有問題」、「系統寫不好就該承認，條件不符就該限制選取，這麼簡單都做不到，寫系統的人真爛」、「最後一周了才發現自己是登記紙本，好慘」。