為穩定明年春節期間房價，北市觀傳局表示，若防疫旅館房價若超過原核備的客房價格，將依發展觀光條例裁處罰1萬元，並嚴禁惡意哄抬房價，否則將會同消保官或公平會至現場查核，並呼籲中央應儘速公告春節入境防疫政策，讓國人安心返家過年。

台北市政府截至29日有132間防疫旅館，提供超過9500個房間，數量居全國之冠。觀傳局表示，持續擴充防疫旅館量能，目前有30間旅館送件申請成為防疫旅館，提供房間總數約2000間。

觀傳局也要求業者於官方網站及防疫旅館查詢平台等通路清楚載明房價，並依館內各房型、提供之餐點及旅館軟硬體設備等訂定房價，嚴禁坐地起價。

觀傳局說，若超過原核備的客房價格，將依發展觀光條例裁處罰1萬元，有許多旅館有漲價，但沒有漲過超過核定價格，另若有聯合漲價或發生消費爭議，將會同消保官或公平會等至現場查核。

觀傳局長劉奕霆也建議，盼授權地方政府因應市場狀況管制防疫旅館房價，以緩解全國防疫旅館量能吃緊及房價居高不下問題。

另外，為鼓勵返國民眾避開尖峰時段提前或延後返國，已有防疫旅館祭出「早回專案」折扣價，盼民眾提前返國、降低尖峰時段壓力，例如美侖商旅限量提供12／1-12／15期間入住享早鳥優惠每房每晚折$1000，另有業者也提供即日起至12月中入住享房價最高6折之優惠。