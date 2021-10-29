以「智慧共築 健康共生」為2021年主題的中華建築金石獎，日前由副總統賴清德、立法院長游錫堃等多位行政部會首長，頒發給受到專業評委肯定的建築個案作品，中國建經高雄舊五福大樓更新案獲得都市更新組金石獎，中國開發更是以內湖洲子街辦公大樓案，勇奪廠辦商場組金石首獎。

首次參選即勇奪廠辦商場組金石首獎的中國開發內湖案，位處洲子街科技工業區，佔地千坪，屬路線型商業圈，設計調性順應該區都市紋理，建築類型以「既體現本案的個性特點、又能與周遭地貌彼此間相互聯繫呼應」的原則，注重「從科技廠房建築中展現靈感、且維持與周邊建築的諧和感」。獲得產官學研評委評審為金石首獎。

賴清德致詞時表示，為了避免高雄城中城火災這樣的不幸事件再度發生，最有效的方法是推動都市更新，共同解決台灣社會的老舊建築、居住安全的問題。金石獎主辦單位對於都市更新議題相當重視，深耕都更重建領域超過35載的中國建經，首度參選即以高雄舊五福大樓更新案獲得金石獎肯定。

舊五福大樓位於高雄市主要交通要道五福三路上，除地面層為公營行庫使用外，全棟幾已荒廢無法使用、可說是都市安全隱患。本案規畫的最大特點，除藉由中國建經專業公正角色依法提出解方、處理了複雜產權爭議及使用需求差異，其實真正重中之中是在「同時兼顧所有權人最大效益及分配之公平、且能於設計規劃上兼納並存」，這樣的兼容群體個體需求，也體現在整體規劃上。