全球市值第二大的加密貨幣以太幣（Ether）周五創下了歷史新高價。此外，「魷魚幣」異軍突起，在過去24小時內飆漲近2400%。

一個多星期前，全球最大的數位貨幣比特幣才剛創下歷史高點。

近幾周以來，加密貨幣市場的升勢銳不可擋，與9月底觸及的谷底相比，以太幣價格已經上漲逾60%。

周五在亞洲時段，以太幣價格上漲2.6%，報4400美元，改寫了5月12日創下的歷史高點4380美元。

墨爾本券商Pepperstone研究部門主管Chris Weston表示，最近以太坊（Ethereum）網路的技術升級似乎帶來了提振。

比特幣價格在10月20日站上67016美元，再創歷史新高，目前上漲1.4%，報61457美元，自9月底以來上漲約50%。

不過，最近漲得最兇的加密貨幣之一，是被稱為狗狗幣殺手的「柴犬幣」（shiba inu），本周價格飆漲約160%，晉升為全球第八大數位貨幣。

網飛（Netflix）轟動全球的韓國影集「魷魚遊戲」（Squid Game）也有了自己品牌的加密貨幣，且漲勢更加驚人，「魷魚幣」（SQUID）目前報價2.22美元，在過去24小時內飆升近2400%，其市值已經超過1.74億美元。

不過，有興趣與魷魚共游的人可能要注意，加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap發出警告，已經收到許多報告稱用戶無法在熱門的去中心化交易所Pancakeswap出售「魷魚幣」。根據其白皮書，「魷魚幣」在10月20日開始預售，且似乎在1秒之內就全數賣光。