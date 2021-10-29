TPK-KY(3673)今天舉辦線上法說會，公司指出，今年由於中大尺產品需求暢旺，全年的獲利有望優於去年，對第4季表現審慎樂觀。法人預估該公司第4季營收季減5～10％，透過變動成本控管，折舊及費用持續下降，營業利益率跟第3季差異不大。

TPK指出，過去第4季為傳統旺季，但去年第4季是下滑，今年又遇到原物料等因素，公司持續在原物料進行管控，並與上游緊密配合，將影響降到最低。對於外界預估第4季營收季減5～10％，公司認為是合理預估。

對於今年整體狀況，公司表示，手機客戶產品因技術轉換，TPK無法取得新產品的訂單，但中大尺產品需求暢旺，今年整體獲利狀況有望優於去年。即使疫情恢復正常，預期中大尺品平板及筆電需求平穩且維持緩步成長態勢，TPK可望受惠。

對於缺料問題，經營階層指出，第2季之前，還有庫存可以彈性支應，沒見到不利於拉貨的影響，但第3季明顯受到衝擊，也因為拉貨趨緩，11~16吋筆電及平板影響，也是營收低於上季的原因之一，目前情況有慢慢在緩解，但實際還要追蹤下游排程及庫存情形。

至於大陸限電，由於TPK廈門廠有到一定規模，是當地政府重點扶持企業，當地主管機關給予很多支持跟協助，並和供電單位討論及共同規畫達到節能目標，屬於有序限電，對生產沒有影響。此外，生產所在地用電高峰是在夏季，目前進入秋季冷氣需求減緩，對用電需求也下降，認為可保持目前供電狀況。

對於明年展望，3D列印已經進入量產，陸續有營收及獲利貢獻，產品從高級運動鞋開始生產，已經擴大到頭盔、自行車坐墊跟把手等，營收占比目前約1～2％，因為基期低，目標明年倍數成長，希望未來超過5％。

TPK奈米銀應用在超大尺寸已經有順利量產，且持續成長，應用在中尺寸產品機會比小尺寸多，至於發酵還要一段時間。小尺寸已有和客戶產品開發驗證，原本預期今年會量產，但排程延後，樂觀期待明年看到小尺寸折疊產品。

中大尺產品是支撐公司今年的主力，今年筆電基期高，筆電需求穩中透間，預期明年整體筆電微幅成長，並爭取五大筆電廠商都成為客戶，現在問題還是在供應鏈不順暢，這個因素何時解除仍有待觀察。