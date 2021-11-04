感測元件大廠光磊(2340)第三季業績明顯回溫，單季營收18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，毛利率上揚至34.05%，年增4.28個百分點；歸屬於母公司業主淨利2.46億元，年增19.79%，每股淨利0.62元，優於去年同期之0.55元，比第二季的低點0.49元也成長。前三季淨利6.74億元，年增近7成，達69.75%，每股淨利1.78元，創逾十年同期新高。

光磊並公告10月營收為5億元，月減19.38%，仍年增2.02%，前10月營收52.76億元，年增12.33%。

光磊公布正式財報，第三季隨著疫情回穩，產能利用率提升，季營收18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，毛利率上揚至34.05%，營業淨利3.34億元，年增36.3%；歸屬於母公司業主淨利2.46億元，年增19.79%，每股淨利0.62元。

今年以來，公司第一季獲利上衝，第二季受到疫情影響壓回，第三季隨著旺季需求回溫，前三季淨利6.74億元，年增約69.75%，每股淨利1.78元。

光磊今年前三季營收47.76億元，年增13.52%；毛利率上揚至32.67%，年增約4個百分點；營業淨利8.35億元，年增63.17%；前三季歸屬於母公司業主淨利6.74億元，年增69.75%，每股淨利1.78元。

光磊公司對第四季需求看法仍審慎樂觀。

光磊今年引進原有大股東日商日亞化的資金，並更名為台亞半導體，持續深耕感測元件市場，近期受到包括外資以及市場買盤青睞，股價連續上攻，波段漲幅逾5成。

由於看好感測元件市場需求及長期發展，光磊預計將投入8億元資本支出、用於感測元件擴產計畫。預計新產線將於明年第一季開始接單，並將於明年帶來貢獻；公司預期明年仍有30%-40%的成長空間。