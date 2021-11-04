新認證客戶訂單增加，銅箔基板廠騰輝-KY(6672)10月合併營收為6.61億元，月增0.3%，騰輝—KY表示，隨著車用晶片供給逐漸回溫，電動車相關需求穩定成長，且市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，可望持續推升散熱材料出貨，進而帶動公司營運成長。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，且散熱材料面積需求量是燃油車數十倍，散熱材料出貨大躍進，成為騰輝-KY今年業績高成長推手。

雖然受汽車晶片荒以及終端庫存調整，客戶拉貨力道減緩，但在新認證客戶訂單增加銷售下，騰輝-KY無畏十一長假工作天數減少，10月合併營收為6.61億元，月增0.3%，年增82.8%，累計前10月合併營收64.3億元，較去年同期大幅成長61.3%。

騰輝-KY表示，車用晶片供應回溫時，多國政府節能減碳依然是不變趨勢下，且市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，散熱材料市場成長潛力依然看好並持續關注原物料漲價及缺貨對市場影響，同時保持維繫與供應商長久合作關係，專注在利基市場開發及業務拓展，看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推升，未來的具體成長足以期待。